В Поморье супругов арестовали за истязание ребенка

Двое жителей Онежского района Архангельской области - муж и жена - подозреваются в истязаниях шестилетнего сына женщины.

По версии следствия, с августа 2021 года по январь 2022 года супруги систематически наносили мальчику побои, причиняя физические и психические страдания. Поводы для этого использовались незначительные - к примеру, плохое поведение. Об избиениях стало известно после того, как малыш попал в больницу - ему потребовалась медицинская помощь.

СК возбудил в отношении супругов уголовное дело по статье об истязании, совершенном группой лиц в отношении несовершеннолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. А женщина также подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и жестоком обращении с ним. Дело принято к производству отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Архангельской области и НАО.

Мальчик изъят из семьи, суд удовлетворил ходатайство следователя - фигуранты заключены под стражу.