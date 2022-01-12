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12.01.2022 17:12
Рубрика: Происшествия

Гражданина Украины осудили на 6 лет за "минирование" Крымского моста

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Краснодарский краевой суд оставил в силе ранее вынесенные приговоры 23-летнему гражданину Украины - мужчине назначили шесть лет тюрьмы за ложное сообщение о готовящемся взрыве Крымского моста (часть 3 статьи 207 УК РФ).

Фото: iStock
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Как следует из приговора суда, 15 мая 2018 года, когда торжественно открывали транспортный переход через Керченский пролив, в котором принимали участие президент России вместе с главами федеральных и региональных органов власти, подсудимый, находясь на территории Украины, позвонил со своего мобильного телефона в дежурную часть ОМВД по Темрюкскому району. Полицейским он сообщил, что на мосту установлено два взрывных устройства и во время проезда почетной процессии их приведут в действие. В ходе обследования моста оперативным штабом по обеспечению безопасности никаких угрожающих технических устройств обнаружено не было. Позвонивший же аноним-абонент был быстро задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

"В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, объяснив свой поступок увлечением националистическими идеями, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда. - В мае 2021 года Евпаторийский городской суд Республики Крым приговорил фигуранта к одному году колонии общего режима с запретом заниматься деятельностью по администрированию сайтов и групп в социальных сетях в течение года. Затем в ноябре 2021 года Темрюкский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет. По совокупности совершенных преступлений ему окончательно назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, однако приговор был обжалован".

В итоге судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда, рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, не нашла оснований для изменения приговора.

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