На Урале коллекторов наказали за включение в долг затрат по его возврату

Попытка включить в сумму долговых обязательств заемщицы собственные расходы коллекторов обернулась для них двадцатикратным штрафом. Его взыщут с московской компании, занимавшейся взысканием задолженности с жительницы города Кусы в Челябинской области.

Некрасивый факт выявлен приставами в ходе расследования по жалобе пострадавшей. Она сообщила, что оформила микрокредит на девять тысяч рублей, и не смогла вовремя расплатиться. А после переуступки права требования от МФО к московским коллекторам ее регулярно "бомбардируют" sms и почтовыми отправлениями с требованиями вернуть деньги. При этом попытки снизить размер долга ни к чему не приводят - он продолжает расти.

Проверив расчеты коллекторов, специалисты УФССП выяснили, что в сумму взыскания внесли не только тело микрокредита и набежавшие проценты, но и расходы на пересылку требований о возврате долга - еще 2,5 тысячи рублей. Хотя затраты на ведение предпринимательской деятельности организация обязана нести сама и не праве их перекладывать на плечи заемщика. Они могут быть взысканы лишь в особых случаях и только по решению суда.

- По сути, коллекторы ввели заемщицу в заблуждение относительно размера задолженности, а значит, нарушили требование законодательства о защите прав физических лиц при возврате просроченной задолженности (часть 2 статьи 14.57 КоАП РФ), - пояснила представитель УФССП по Челябинской области Ольга Шебанова. - За административное правонарушение организации, как юридическому лицу, пока назначен минимальный штраф в размере 51 тысячи рублей. Однако, если он не будет уплачен вовремя, его размер может быть увеличен вдвое.

Кстати, по закону за подобные "вольности" при взыскании долгов предусмотрены санкции на сумму до полумиллиона рублей. А потому в интересах самих кредиторов вести свою деятельность как можно более добросовестно и не допускать нарушений при взаимодействии с должниками, отметили в УФССП.