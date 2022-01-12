Тридцать улучшенных Т-72Б3М получат уральские танкисты в этом году

Три десятка современных танков с улучшенными боевыми характеристиками Т-72Б3М поставят в дивизию Центрального военного округа до конца 2022 года, сообщил командующий войсками генерал-полковник Александр Лапин.

Новые машины получит танковый полк гвардейской дивизии на Южном Урале, сформированной первого декабря 2016 года. Они заменят технику более ранних модификаций. Как уточнили в ЦВО, у Т-72Б3М более мощный двигатель, улучшенный комплекс вооружения, прицеливания и управления.

Помимо этого, танки имеют более мощную броню для защиты экипажа и силовой установки, они оснащены орудием с улучшенной баллистикой и увеличенным ресурсом, а также панорамным прицелом "Сосна-У" с тепловизором. На боевых машинах стоят новые двигатели и система связи "Акведук", имеющая высокую защиту от помех.