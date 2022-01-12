В Тюмени экс-педагога будут судить за домогательства к ученицам

В Тюмени 19 января состоится первое заседание суда по делу 37-летнего мужчину, который работал руководителем детского кружка: его обвиняют в домогательствах к ученицам.

Следствие располагает данными, что в разное время мужчина проявлял нездоровый интерес к девочкам: просил их остаться после занятий и раздеться. Об этом узнала мама одной из воспитанниц и обратилась в правоохранительные органы.

Как уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, речь идет об 11 эпизодах, все - по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Бывший преподаватель был задержан, а накануне Центральный районный суд продлил его арест до 27 июня 2022 года.

Отметим, что суд будет проходить в закрытом режиме.