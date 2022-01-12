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12.01.2022,  
16:44
Текст:  Алексей Моисеев

Сбежавший от эвакуатора танк Abrams сняли на видео

Сломавшийся американский основой боевой танк Abrams "сбежал" от пытавшегося тянуть его бронированного ремонтного эвакуатора M88A2 Hercules.

Это произошло на одном из полигонов базы Fort Hood (штат Техас) в начале 2019 года, тогда к вышедшему из строя М1А1 на помощь была направлена тяжелая БРЭМ. Она подцепила танк массой более шестидесяти тонн. Однако во время движения с небольшого склона боевая машина сорвалась с буксирных приспособлений и, слегка задев "восемьдесят восьмой", под удивленные возгласы наблюдавших за процессом танкистов укатилась в лесопосадки.

В результате случившегося никто не пострадал, и, скорее всего, эта спасательная операция завершилась успешно.

В ходе обсуждения продемонстрированных кадров в социальных сетях отмечалось, что во избежание подобного инцидента необходимо было привлечь еще один эвакуатор, который находился бы сзади и тросами удерживал танк. Вероятно, тогда процесс занял бы больше времени, но точно удалось бы избежать неблагоприятного развития ситуации.

Если танки Abrams являются одними из самых разрекламированных зарубежных машин, то о M88A2 Hercules не так известен.

Фото: Capt. Mark Beberwyck / US Military / wikipedia.org
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Они стали развитием БРЭМ, появившихся еще в самом начале 60-х годов и первоначально имевших бензиновые двигатели мощностью 750 л.с.

Затем их модернизировали, в результате на последней серийной версии уже установили 1050-сильный дизельный двигатель. Но даже с ним 63-тонный Hercules разгоняется лишь до 42 км/ч.

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