Штурм здания китайским дроном показали на видео

Применение вооруженного квадрокоптера антитеррористическим подразделением НВМ КНР. Видео: https://t.co/KXDe1OONNG pic.twitter.com/IDGZdH9MhE— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 12, 2022
В Сети появилось видео применения ударного дрона для штурма здания, условно захваченного террористами. Ролик снят на учениях спецназа Народной вооруженной милиции Китая.
Тяжелый квадрокоптер вооружен автоматической винтовкой QBZ-95. Дрон сперва обстреливает здание, а затем влетает внутрь, пробив оконное стекло.
QBZ-95 (Type 95) - легкая автоматическая винтовка под малоимпульсный патрон калибра 5,8 миллиметра. Оружие построено по схеме булл-пап, обладает малой отдачей и эффективно на короткой дистанции. Ведение прицельного огня на большом расстоянии затруднительно из-за компоновки и короткого ствола.
Народная вооруженная милиция - часть НОАК, внутренние войска КНР. В мирное время милиция охраняет важные объекты. Во время войны НВК призвана содействовать армии в обороне и боевых действиях.