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12.01.2022,  
16:23
Текст:  Антон Валагин

Штурм здания китайским дроном показали на видео

В Сети появилось видео применения ударного дрона для штурма здания, условно захваченного террористами. Ролик снят на учениях спецназа Народной вооруженной милиции Китая.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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Тяжелый квадрокоптер вооружен автоматической винтовкой QBZ-95. Дрон сперва обстреливает здание, а затем влетает внутрь, пробив оконное стекло.

QBZ-95 (Type 95) - легкая автоматическая винтовка под малоимпульсный патрон калибра 5,8 миллиметра. Оружие построено по схеме булл-пап, обладает малой отдачей и эффективно на короткой дистанции. Ведение прицельного огня на большом расстоянии затруднительно из-за компоновки и короткого ствола.

Народная вооруженная милиция - часть НОАК, внутренние войска КНР. В мирное время милиция охраняет важные объекты. Во время войны НВК призвана содействовать армии в обороне и боевых действиях.

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