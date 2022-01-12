Штурм здания китайским дроном показали на видео

В Сети появилось видео применения ударного дрона для штурма здания, условно захваченного террористами. Ролик снят на учениях спецназа Народной вооруженной милиции Китая.

Тяжелый квадрокоптер вооружен автоматической винтовкой QBZ-95. Дрон сперва обстреливает здание, а затем влетает внутрь, пробив оконное стекло.

QBZ-95 (Type 95) - легкая автоматическая винтовка под малоимпульсный патрон калибра 5,8 миллиметра. Оружие построено по схеме булл-пап, обладает малой отдачей и эффективно на короткой дистанции. Ведение прицельного огня на большом расстоянии затруднительно из-за компоновки и короткого ствола.

Народная вооруженная милиция - часть НОАК, внутренние войска КНР. В мирное время милиция охраняет важные объекты. Во время войны НВК призвана содействовать армии в обороне и боевых действиях.