Скончался журналист Михаил Зеленский

Телеведущий Михаил Зеленский во время эстафеты Олимпийского огня в Москве. Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Скончался известный телеведущий Михаил Зеленский. Об этом в Facebook сообщил заместитель руководителя телеканала "Россия - Культура" Александр Ефимович. Он отметил, что журналисту было 46 лет. Обстоятельства его смерти не уточняются.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. Работал на "Радио России - Ностальжи" и на телеканале "ТВ-Центр". Позднее стал ведущим дневных выпусков программы "Вести" на телеканале "Россия". С 2006 года - работал на телеканале "Россия-24".