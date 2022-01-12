Только четверть россиян знает, что такое "Метавселенная"

Всего лишь 24% россиян знают термин "Метавселенная", обозначающий "Общий цифровой мир, объединяющий физическую, дополненную и виртуальную реальности". Об этом "РГ" рассказали в компании ESET.

Среди всех опрошенных о данном термине лучше всего осведомлены россияне в возрасте от 35 до 44 лет, а также жители Москвы. Точное определение термина дали 82% из тех, кто что-либо слышал про метавселенные. 13% россиян уверены, что метавселенная - это нереальный фантастический мир. Небольшая часть респондентов связывает метавселенную исключительно с миром онлайн-игр.

Ровно половина всех опрошенных (50%) верят, что метавселенные станут частью нашей жизни совсем скоро - в ближайшие 5-10 лет, еще 35% думают, что виртуальные миры будущего станут обыденностью через 20-30 лет, 10% уверены - не раньше, чем через 50 лет. И только 5% не верят в будущее метавселенных.