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Умерла певица и актриса Мария Юинг, мать актрисы Ребекки Холл

Новости
    12.01.2022, 12:34
Текст:   Олег Усков

9 января в своем родном Детройте на 72-м году жизни скончалась американская актриса и певица Мария Юинг.

Как передает Fox News со ссылкой на представителя артистки, Юинг умерла в своем доме. Причина смерти не указана.

Мария Луиза Юинг родилась 27 марта 1950 года у матери-голландки и отца-афроамериканца и была младшей из четырех дочерей. В "Метрополитен-опере" дебютировала в 1976-м - в "Свадьбе Фигаро".

В 1978-м Мария познакомилась с режиссером, актером и продюсером Питером Холлом. В 1982-м у них родилась дочь Ребекка, дебютировавшая на экранах в сериале отца "Ромашковая поляна" в 1992-м.

Юинг и Холл развелись в 1990-м. Питер Холл умер в 2017-м на 88-м году жизни.

Помимо почти ста спектаклей в "Метрополитен", Юинг неоднократно появлялась на экранах, например - в телеадаптациях "Кармен" и "Саломеи".

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