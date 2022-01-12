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Умерла певица, солистка Большого театра Нина Фомина

Новости
    12.01.2022, 10:58
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

6 января скончалась заслуженная артистка России Нина Викторовна Фомина. Об этом сообщается на портале "Кино-Театр.ру".

Нина Фомина родилась 30 октября 1937 года. В 1971-м окончила Московскую консерваторию, класс Свешниковой, с того же года - стажер, затем - солистка Большого театра.

Участвовала в гастролях театра в миланском "Ла Скала", Сиднейской опере, в городах София, Варна, Варшава, Берлин, Будапешт, Бухарест. Выступала как концертная певица.

В числе работ - Горислава в "Руслане и Людмиле" Глинки, Елизавета в постановках "Дон Карлос" и Леонора в "Трубадуре" Верди, Тоска и Чио-Чио-Сан в операх Пуччини, Татьяне в "Евгении Онегине" Чайковского, другие.

Звание заслуженная артистка РСФСР получила в 1976-м.

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