В Оксфордский словарь включили более 20 корейских слов

Новости

В Бельгии сертификат о прививках выдадут только после ревакцинации 14:22
Песков оценил перспективы новой встречи по Донбассу 14:00
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 13:59
Путину дадут рекомендации по работе при ухудшении эпидситуации 13:58
В Кремле прокомментировали информацию об усилении охраны Байконура 13:57
Песков: Россия знает, как минимизировать последствия мирового кризиса 13:56
Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо" 13:54
В Кремле прокомментировали сообщения о вводе QR-кодов на транспорте 13:49
В ЕС могут создать должность комиссара по защите животных 13:45
Москвичи назвали размер достойной пенсии 13:39
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ 13:34
Путин призвал прокуроров усилить надзор в местах лишения свободы 13:20
В Петербурге открылся первый частный коронавирусный госпиталь 13:19
В Бельгии закрываются салоны тату из-за предписаний ЕС по краскам 13:14
В Югре за продажу контрафактного алкоголя арестован сын бизнесмена 13:13
Путин призвал прокуроров активнее защищать права бизнеса 13:10
Более 10 тысяч военных вышли на учения на юге России 13:10
Глава СК поручил проверить массовое "минирование" школ на Урале 12:55
Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Казахстане 12:49
Путин призвал неформально подходить к помощи пострадавшим на "Листвяжной" 12:48
На ЧЕ по фигурному катанию зафиксирован первый случай заражения COVID-19 12:45
ФАС будет мониторить стоимость газового оборудования для домохозяйств 12:38
КХЛ отменила матч между московскими "Динамо" и "Спартаком" 12:37
"Яндекс" присоединился к разбирательству ФАС против Apple 12:36
Нуланд заявила о готовности обсуждать членство Финляндии и Швеции в НАТО 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 13:22
Рубрика: В мире

В Оксфордский словарь включили более 20 корейских слов

Текст: Мария Агранович, Диана Ковалева
Российская газета - Неделя № 5(8653)
В Оксфордский словарь английского языка включили более 20 слов корейского происхождения, которые стали популярными.

За последнее время Южная Корея подарила миру немало поводов для восторга: новый музыкальный жанр K-pop (дословно переводится как "корейская поп-музыка"), многочисленных "айдолов", то есть главных звезд этого направления, косметику, фильмы и сериалы. Все это заставило немало людей по всему миру увлечься корейской едой, образом жизни, одеждой и в конечном итоге - заговорить на корейском языке.

Фото: ПРОвзгляд
Чем после "Кальмара" нас угостят южнокорейские творцы

В Оксфордский словарь вошли такие слова, как "халлю" (означает распространение культуры Южной Кореи), "пулькоги" (блюдо), "ханбок" (национальный костюм), "эгё" (прилагательное "милый"), "мокпан" (формат видеоблога, в котором ведущий ест огромное количество еды) и другие.

Как заявили составители словаря, "развитие этих корейских слов в английском языке демонстрирует, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами английского языка в Соединенном Королевстве и США".

В последнее время не только Оксфордский словарь пополнился новыми словами. В мае во французский словарь Petit Larousse включили сразу 170 новых слов, многие из которых родились из-за пандемии: "бессимптомный", "кластер", "работать удаленно"... "Я никогда не видел таких языковых перемен. Это напоминает мне то, что происходило во время Французской революции: появление новых слов и смыслов и особенно коллективное присвоение языка", - цитирует газета Le Monde Бернара Серкиглини, профессора лингвистики.

Музыка и сериалы из Южной Кореи увлекают людей по всему миру

Американские словари тоже увеличились в объеме из-за пандемии и значимых политических событий в жизни США. Например, словарь Merriam-Webster из-за частого обсуждения в СМИ мужа американского вице-президента Камалы Харрис добавил термин "второй джентльмен". А портал Dictionary.com включил аббревиатуры DEI (разнообразие, равенство и инклюзивность) и JEDI (справедливость, равенство, разнообразие и инклюзивность).

А как у нас?

Александра Ольховская, заведующая лабораторией филологических исследований Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина:

- В последние годы в русском языке наблюдается наплыв американизмов. Эти слова затрагивают все без исключения сферы жизни: политическую (импичмент, инаугурация, саммит), экономическую (брокер, дистрибьютор, ресейл), культурную (ток-шоу, хоррор, арт) и другие.

Отличительная особенность современного периода - очень быстрое освоение заимствований. Казалось бы, слово "локдаун" проникло в русский язык чуть больше года назад, но сегодня оно понятно всем без исключения россиянам. Не так давно появилось слово "митап" (неформальная встреча специалистов для обмена опытом), и вот оно уже широко используется в корпоративных кругах. Иностранные слова сразу же начинают писаться кириллицей, произноситься по-русски, склоняться. Раньше для этого требовалось гораздо больше времени, сейчас же механизмы "конвертации" чужеродных слов срабатывают мгновенно.

Фото: kinopoisk.ru
Появился трейлер южнокорейского триллера "Обратный отсчет"

Что касается словарей, новые заимствования фиксируются прежде всего в словарях новых слов и значений. Институт лингвистических исследований каждый год выпускает словарики, в которых собраны языковые новшества. В другие словари новые заимствования тоже проникают. Например, орфографический ресурс "АКАДЕМОС" Института русского языка им. Виноградова идет в ногу со временем и отражает многие новые словечки (кешбэк, риелтор, бэкграунд). Этот пласт лексики хорошо описан в "Словаре новейших иностранных слов" Е.Н. Шагаловой. Академические толковые словари более сдержанны в этом отношении и придерживаются правила проверки слова временем.

В мире Европа Великобритания В мире Восточная Азия Южная Корея

Главное сегодня

Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Число эвакуированных школ в Екатеринбурге увеличилось до 151
Цена на нефть марки Brent превысила 84 доллара впервые с 10 ноября
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Как и откуда в Казахстан пришел террор
Читатели The Times высмеяли адмирала за его слова о российских подлодках