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Вышел первый трейлер полнометражной "Закусочной Боба"

Новости
    12.01.2022, 11:06
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ 20th Century Studios Фото: youtube.com/ 20th Century Studios
Фото: youtube.com/ 20th Century Studios

Вселенная анимационной франшизы "Закусочная Боба" (Bob's Burgers) прирастает еще пять лет назад обещанным полнометражным мультфильмом. Ролик содержится на YouTube-канале 20th Century Studios и за полторы минуты дает понять, что зрелище ждет зрителя, что называется, огонь.

Ситком Bob's Burgers стартовал в январе 2011-го и на текущий момент насчитывает более двухсот серий в двенадцати сезонах. Тринадцатый стартует в этом году.

Как презентовано студией, "Закусочная" - это шоу о человеке, который готовит бургеры, и о его семье, несмотря на все препоны, трогательно верящей в свет в конце тоннеля.

Критики оценивали мультфильм неоднозначно, тем не менее, профильная периодика уверенно вносит его в списки лучших анимационных шоу, а еще "Бобу" дали "Эмми".

Фото: youtube.com/ South ParQ Studios
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Премьера The Bob's Burgers Movie - 27 мая (хотели в прошлом году, но праздник перенесли из-за пандемии).

Трудились над ним авторы оригинального сериала - Лорен Бушар (его вы еще знаете по "Шоу Рика Джервэйса" и сериалу "Люси - дочь дьявола"), Бернард Дерриман и Джим Дотерайв (помимо прочего - сценарист "Царя горы").

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