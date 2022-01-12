Вышел первый трейлер полнометражной "Закусочной Боба"

Вселенная анимационной франшизы "Закусочная Боба" (Bob's Burgers) прирастает еще пять лет назад обещанным полнометражным мультфильмом. Ролик содержится на YouTube-канале 20th Century Studios и за полторы минуты дает понять, что зрелище ждет зрителя, что называется, огонь.

Ситком Bob's Burgers стартовал в январе 2011-го и на текущий момент насчитывает более двухсот серий в двенадцати сезонах. Тринадцатый стартует в этом году.

Как презентовано студией, "Закусочная" - это шоу о человеке, который готовит бургеры, и о его семье, несмотря на все препоны, трогательно верящей в свет в конце тоннеля.

Критики оценивали мультфильм неоднозначно, тем не менее, профильная периодика уверенно вносит его в списки лучших анимационных шоу, а еще "Бобу" дали "Эмми".

Премьера The Bob's Burgers Movie - 27 мая (хотели в прошлом году, но праздник перенесли из-за пандемии).

Трудились над ним авторы оригинального сериала - Лорен Бушар (его вы еще знаете по "Шоу Рика Джервэйса" и сериалу "Люси - дочь дьявола"), Бернард Дерриман и Джим Дотерайв (помимо прочего - сценарист "Царя горы").