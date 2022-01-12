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12.01.2022 09:09
Рубрика: Власть

Жириновский не исключил переселение американцев в Сибирь

Текст: Татьяна Замахина

Белое американское население в перспективе из-за дискриминации может решиться на переселение. Быть может, попросятся и в Сибирь. Эту возможность не исключил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Фото: РИА Новости
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"Не белое население уже диктует свою волю, - объяснил политик в своем Telegram-канале. - А белым все больше запрещают говорить о своих правах, своей культуре, своей истории. Их, по сути, просто отменяют в США". Лидер ЛДПР допустил, что ориентировочно через десять лет они превратятся в меньшинство, которое столкнется с дискриминацией.

"И начнется их эвакуация в Канаду, в Австралию, в другие регионы мира, - считает Жириновский. - Может даже и нас попросят где-нибудь в Сибири поселить несколько миллионов".

"Все это печально скажется на Штатах, констатировал он, - страна может "рухнуть". Лидер ЛДПР провел аналогию с СССР, который, по его оценке, распался из-за того, что "русские подкармливали национальные окраины".

Власть Работа власти Партии ЛДПР

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