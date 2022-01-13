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13.01.2022 10:01
Рубрика: Легковые авто

Американцы не хотят покупать гибриды и электромобили

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

2/3 автовладельцев США не рассматривают гибридные автомобили и электромобили к покупке. Такие результаты показал опрос выбранной группы потребителей в новом исследовании консалтинговой компании Deloitte о готовности рынка в различных регионах принять автомобили на альтернативных источниках энергии.

Фото: Борис Захаров
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Столь же скептически, как американцы, на гибриды и электромобили смотрят потребители в Юго-Восточной Азии. В Китае и Индии следующим автомобилем к покупке рассматривают только машину с двигателем внутреннего сгорания чуть больше половины респондентов, ровно половина в Германии и чуть больше трети в Японии и Южной Корее.

Наиболее лояльными к гибридам оказались японские потребители - автомобилям с этим типом трансмиссии предпочтение отдала половина опрошенных.

Наибольшую заинтересованность в приобретении электромобилей продемонстрировали потребители из Кореи и Китая - почти четверть и пятая часть опрошенных соответственно.

Меньше других из опрошенных гибриды и электромобили интересуют американцев. Основными причинами скепсиса к электромобилям потребители из США указали недостаточную автономность и завышенную стоимость.

Согласно программе развития автотранспорта в США, к концу десятилетия больше половины продаваемых в стране автомобилей должны быть электромобилями.