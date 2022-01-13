Беларусь будет придерживаться взятых на себя обязательств в ОДКБ

Белорусская сторона и впредь будет придерживаться принципа выполнения в полном объеме взятых на себя обязательств в формате ОДКБ, заверил глава военного ведомства республики Виктор Хренин. Он принял 13 января участие в видеоконференции внеочередного заседания Совета министров обороны организации, информирует БЕЛТА.

В ходе заседания, уточняет агентство, состоялись выступления глав оборонных ведомств, посвященные участию национальных воинских контингентов в миротворческой операции, а также прошел обмен мнениями относительно совершенствования существующих механизмов, регламентирующих порядок проведения подобных мероприятий.

В рамках своего выступления министр обороны РБ выразил уверенность, что благодаря совместным усилиям, в том числе по решению проблемных вопросов, удастся удержать ситуацию в братской стране под контролем.

Кроме того, пояснили в министерстве, по итогам проведения заседания главами военных ведомств ОДКБ были согласованы документы, предусматривающие вывод воинских контингентов с территории Республики Казахстан.

В этот же день, информирует пресс-служба президента Беларуси, Александр Лукашенко и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого казахстанский лидер поблагодарил своего коллегу за поддержку, в том числе в рамках ОДКБ, проинформировал о ситуации и мерах, которые принимаются для ее стабилизации.