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13.01.2022 15:03
Рубрика: Экономика

Чубайс: Нужно по максимуму использовать наш экспортный потенциал по углю

Текст: Сергей Тихонов

Пока существует мировой рынок угля и на него есть большой спрос нужно по максимуму использовать экспортный потенциал угольной отрасли России, заявил специальный представитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, выступая на Гайдаровском форуме.

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Чубайс отметил, что сейчас, благодаря отказу Китая от австралийского угля, на рынке сложилась благоприятная конъюнктура для российского экспорта. При этом, Китай, как главный потребитель этого вида топлива, уже обозначил свои цели по декарбонизации, и, нужно понимать, что с 2025 года рынок сбыта для российского угля начнет сокращаться, считает Чубайс.

По его словам, также это касается нефти и газа, хотя у этих ресурсов свой собственный потенциал. Благодаря большим перспективам развития и уже запущенным проектам нефтехимии и газохимии в нашей стране, их век будет значительно дольше, чем у угля.

Экономика Отрасли Энергетика Гайдаровский форум

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