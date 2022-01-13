Декабрист Василий Давыдов - о Наполеоне: "Перемещается из ада к алтарям..."

Удивительный стихотворный отклик из Красноярска получил наш постоянный автор, доктор экономических наук Яков Миркин

Уважаемый Яков Моисеевич!

Всегда с большим интересом читаю Ваши статьи. Стилистика, логика изложения, свой взгляд на происходящее - привлекают необычностью и самобытностью. Как и последняя статья в журнале "Родина" N 5 за 2021 год "Мы все глядим в Наполеоны...".

Как ни удивительно, мне довелось встретиться с французским императором в Сибири!

Послужной список лейтенанта Вильме с автографом Наполеона (он выделен редакцией).

Несколько лет тому назад я обнаружила в фондах Красноярского краевого музея автограф Наполеона на патенте (аттестате) на чин лейтенанта, выданный французскому гражданину Жозефу Вильме. Патент подписан первым консулом Наполеоном Бонапартом и военным министром А.Л. Бертье, датирован 29 мая 1803 года. Последний мирный год Франции. Подлинник подтвержден московской графологической экспертизой (опубликован мною в журнале "Мир музея", N 1, 2004.). Приобретен красноярским библиофилом Г.В. Юдиным в конце XIX века во время распродажи части французской библиотеки Наполеона в Петербурге.

Н. Бестужев. Портрет В. Давыдова. 1839 год.

А в 1837 году, на каторге в Петровском Заводе, декабрист Василий Львович Давыдов, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов, написал стихотворение, посвященное возвышению и падению славы бывшего корсиканского плебея. Несмотря на похвалу и хулу как при жизни, так и за ее порогом, Наполеон занял свое почетное место в истории, став ключевой фигурой одного из интереснейших периодов истории Франции. Бонапарта ненавидели, и в то же время целые поколения мечтали о его славе.

В.Л. Давыдов в своем стихотворении верно отметил двойственность натуры и деяний корсиканца: злой гений и чудовище.

Стихотворение на французском языке. Подстрочный перевод З.Р. Лопатиной, авторские знаки препинания, по возможности, сохранены; примечания мои.

С искренним уважением ст. научный сотрудник Красноярского краевого музея.

Комарова Тамара Семеновна

НАПОЛЕОН БУОНАПАРДИ1

Учеником Виктора Гюго2

Посвящается И.Д. Якушкину3

Кто это на скале, которую море окружает4,

Это призрак короля, без скипетра и короны? ...

Мрачная озабоченность окутала его взоры:

Это воитель! ... где же его воины, его оплоты?...

Его рука некогда метала молнию

Богу, чьим ангелом-уничтожителем он был,

И рука его стирала в порошок

Королей, игрушек гнева.

Но, подобно грустному Метеору,

Который стал ужасом для смертных,

Он исчез... Его звучное имя,

Которого мир еще боится,

Беспрестанно перемещается из Ада к Алтарям!

Я слышу, как еще стонет земля

Под тяжестью самого прославленного мертвеца...

Его императорский плащ стал погребальным крепом,

И от берегов Волги до берегов Эбра5

Он видел, как его слава рождалась, росла... и умирала.

Но кто же из этой скалы для великого Прометея

Сумел сделать тюрьму?

Это смертный герой?... нет!

Он был низвергнут в бездну!... но его же безбожным скипетром.

Тюрбан, военная каска,

Красный колпак и корона,

Темный кипарис и лавр

Великолепием окружали его;

Но этот блеск был тайной

Вечного Провидения.

Он явился, он исполнил свое назначенье...

И был не понят миром и Францией!

Он был загадкой для людей.

Он был героем, он был преступником,

И случаем, и судьбой,

Вершиной, и бездной!!!!!...

Копия стихотворения Василия Давыдова.

ПИСЬМО ИЗ РЕДАКЦИИ

Дорогая Тамара Семеновна!

Сердечное спасибо за Ваш отклик, за теплейшие слова о том, что я делаю. Пишущий человек не может без этого, для него возможность быть "для", быть интересным, быть под рукой для тех, кто думает и делает жизнь лучше, - хлеб насущный!

Как я рад, что ответили именно Вы! Какая честь быть интересным в своих идеях для профессионального историка, музейщика больше 40 лет, с огромным опытом в том, чтобы открывать для нас всё новые подробности прошлого бытия. Когда Вы восстанавливаете в деталях старый, уже прошедший мир - то готовите почву для нового, ибо всё на свете, как мы знаем, имеет свойство повторяться, и тот, кто лишен исторической памяти, честной, объективной, никогда доподлинно не поймет, что именно происходит с ним, с его семьей и с обществом, в котором он живет.

Какие удивительные книги Вы пишете! Или редактируете (каждый ученый знает, какой вес имеет научный редактор и сколько своего он вкладывает в книгу). "Декабристская" и "енисейская" серии, семейные альбомы и мемуары стародавних лет, вынесенные Вами на свет, - всё это еще и о Вас, о любителе людей, о страстном их собирателе, о той, кто пытается хранить и сохранять наш мир, пусть прошлый - для всех.

И еще. Своими рассказами Вы бьете прямо в сердце. Бьете наотмашь, заглядываете в душу, переворачиваете. Я открыл Ваш рассказ "Отец" в журнале "Знамя" (одиннадцатый номер за 2007 год). Стал читать и замер. Стал перечитывать. Это один из самых лучших и страстных текстов о солдатах Отечественной.

Низкий Вам поклон - и новых идей, новых книг, новых открытий. Каждый, кто хранит прошлый мир, - хранит и нас. И как я рад, что "Родина" дала возможность узнать Вас.

Яков Миркин

1. Наполеон I - Наполеон Бонапарт (1769 - 1821) - французский император в 1804 - 1814 гг., и в марте 1815 г.

2. Пьесы французского поэта и писателя Виктора Мари Гюго, выражающие протест против тирании, привлекли внимание многих декабристов.

3. Отношение И.Д. Якушкина к тирании было общеизвестно. В своих "Записках" декабрист резко обличал "бессмысленный деспотизм" Александра I и готов был принести себя в "жертву", чтобы прекратить его царствование.

4. Остров Св. Елены, куда был сослан Наполеон после поражения под Ватерлоо в июне 1815 г.