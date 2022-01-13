Эсминец ВМС США получит боевую лазерную систему в 2022 году

Эсминец ВМС США Preble получит высокоэнергетический лазер, который будет установлен на борту корабля в 2022 году. Установку новейшего оружия направленной энергии произведут в Сан-Диего, штат Калифорния. Ранее, в 2021 году, лазер успешно прошел многочисленные испытания на объекте ВМС, а сама разработка этой системы велась в течение последних нескольких лет.

Как сообщает издание Breaking Defense, лазер будет установлен на борту эсминца класса Arleigh Burke, а разработку оружия нового поколения вела корпорация Lockheed Martin, заключившая соответствующий контракт с ВМФ США.

Исполнительный директор Lockheed Martin Джанин Мэтьюз на пресс-конференции заявила, что высокоэнергетический лазер со встроенным оптическим ослепителем и системой наблюдения, получивший название HELIOS, осенью завершил несколько испытаний на острове Уоллопс, штат Вирджиния. Компания ожидает, что это оружие будет установлено на борту эсминца Preble и боевой корабль выйдет в море в конце этого года.

Стоит отметить, что разработанный лазер - это вовсе не то оружие, которое показывают в голливудских фильмах, способное прожигать лучом любое препятствие на огромных дистанциях. По словам представителей корпорации Lockheed Martin, HELIOS прежде всего будет заниматься обезвреживанием беспилотных летательных аппаратов, угрожающих экипажу корабля. Но сбить такой беспилотник с помощью лазера будет значительно дешевле, чем при использовании традиционных боеприпасов, предназначенных для подобных целей.

Кроме этого, сообщается, что управление военно-морских исследований также провело обширные эксперименты в области того, как оптическая технология оружия направленной энергии может способствовать развитию разведки, рекогносцировки и наблюдения ВМФ.

Первый прототип подобного твердотельного лазера был установлен на борту корабля ВМС США еще в 2014 году. Но затем разработка оружия продолжилась и заняла более семи лет. И только в этом году на корабль будет установлен действующий лазер.