Кудрин назвал приоритет для государственной политики

Приоритетным направлением для государственной политики в ближайшие годы должно стать развитие системы образования. Такое мнение высказал в выступлении на Гайдаровском форуме глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

"Все в ближайшее время определит образование. Вообще качество образования, обучение с детских лет, компетенции, навыки, умение работать в быстро меняющемся рынке. Мы половину нынешних профессий через тридцать лет потеряем", - считает Кудрин. По его словам, система образования в итоге влияет на качество государственного управления, предпринимательства, технологий и новаций.

"Это наиважнейшая вещь. Мы к этому еще даже серьезно не подошли. Мир уж начал этот процесс перестройки образования, мы еще только подходим", - указал глава Счетной палаты.