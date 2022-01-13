МИД назвал популизмом заявления Киева о готовности к "нормандскому формату"

На Смоленской площади не считают, что Киев всерьез готов к встрече в "нормандском формате". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Декларируемая президентом Зеленским готовность провести саммит нормандской "четверки" выглядит просто популистски", - отметила Захарова.

По словам дипломата, российская сторона не раз говорила, что для проведения такого саммита "Киеву необходимо выполнить ту самую "домашнюю работу", а теперь уже и "работу над ошибками", то есть реализовать рекомендации предыдущей встречи". В Москве возлагают на Украину ответственность за пробуксовку Минского процесса.