Минтруд расширит перечень событий для информирования о мерах соцподдержки

В 2022 году Минтруд начнет информировать граждан о мерах соцподдержки в связи с беременностью и достижением ребенка определенного возраста. Об этом на Гайдаровском форуме рассказала первый замминистра труда Ольга Баталина.

Она напомнила, что в конце 2021 года был утвержден перечень жизненных событий для проактивного информирования граждан о полагающихся им мерах социальной защиты (поддержки). При этом гражданин должен дать свое согласие на информирование его о жизненных событиях через портал госуслуг. Так, сейчас уже россиянам поступают уведомления при рождении ребенка, установлении инвалидности и достижении пенсионного возраста.

В ближайшее время россиян также начнут уведомлять при получении статуса многодетной семьи, статуса лица, подвергшегося воздействию радиации и при присвоении звания ветерана. Будет организовано информирование и в связи с такими жизненными обстоятельствами, как создание молодой семьи, потеря кормильца и установление опеки.

Для того, чтобы получать проактивные уведомления о мерах социальной поддержки, необходимо заполнить согласие в личном кабинете на портале госуслуг в разделе "Документы" и в категории "Льготы и выплаты". Как подчеркнула Ольга Баталина, это очень удобная опция. Человек сразу же видит все льготы, выплаты, на которые он может рассчитывать, а также информацию, как их получить.