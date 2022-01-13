Обозреватель "РГ" Галина Мисливская отмечена благодарностью спикера Совфеда

В Совете Федерации в День российской печати наградили парламентских журналистов. Обозреватель "Российской газеты" Галина Мисливская отмечена за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности верхней палаты.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила журналистов своего пула с профессиональным праздником. Она отметила, что за годы работы в верхней палате сформировался коллектив профессионалов, хорошо понимающих специфику работы и Совфеда, и Федерального Собрания в целом.

Матвиенко также выразила уверенность, что несмотря на развитие цифровых технологий и соцсетей, печатное слово и профессиональная журналистика не потеряют своего значения. Более того, подчеркнула глава Совфеда, серьезные аналитические материалы пользуются особым вниманием в Сети.

Затем семеро представителей журналистского пула Совета Федерации получили из рук спикера благодарности "за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности Совета Федерации". В их числе - замредактора отдела политики "РГ" Галина Мисливская.