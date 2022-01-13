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13.01.2022 15:41
Рубрика: Общество

Обозреватель "РГ" Галина Мисливская отмечена благодарностью спикера Совфеда

Текст: Екатерина Котова
В Совете Федерации в День российской печати наградили парламентских журналистов. Обозреватель "Российской газеты" Галина Мисливская отмечена за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности верхней палаты.
Фото: Пресс-служба Совета Федерации Фото: Пресс-служба Совета Федерации
Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила журналистов своего пула с профессиональным праздником. Она отметила, что за годы работы в верхней палате сформировался коллектив профессионалов, хорошо понимающих специфику работы и Совфеда, и Федерального Собрания в целом.

Фото: duma.gov.ru
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Матвиенко также выразила уверенность, что несмотря на развитие цифровых технологий и соцсетей, печатное слово и профессиональная журналистика не потеряют своего значения. Более того, подчеркнула глава Совфеда, серьезные аналитические материалы пользуются особым вниманием в Сети.

Затем семеро представителей журналистского пула Совета Федерации получили из рук спикера благодарности "за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в освещение деятельности Совета Федерации". В их числе - замредактора отдела политики "РГ" Галина Мисливская.

Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Внутренняя политика "Российская газета" Законодательная власть Совет Федерации Наши награды

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