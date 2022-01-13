Путин заявил о возвращении домой миротворцев ОДКБ из Казахстана

Владимир Путин заявил, что миротворческие силы ОДКБ сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане.

"Нам удалось взять под охрану все жизненно важные объекты, объекты инфраструктуры, высвободить значительное количество военнослужащих, сил правопорядка для проведения специальных операций внутри страны", - отметил он на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Сейчас, по словам Владимира Путина, задача выполнена. "В целом надо возвращаться домой", - сказал он. Шойгу сообщил, что возвращение миротворцев ОДКБ из Казахстана начнется уже сегодня и завершится 19 января.

Путин поблагодарил российского министра обороны, Генеральный штаб и всех, кто руководил этой операцией.