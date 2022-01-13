Под Белгородом экс-начальника депо осудили за взятку

Бывший начальник Вагонного эксплуатационного депо "Стойленская" Юго-Восточной дирекции инфраструктуры осужден Старооскольским городским судом Белгородской области за взятку в крупном размере, сообщили в управлении ФСБ по региону.

Ранее сотрудники УФСБ установили, что он начислял подчиненным премии, часть суммы которых они отдавали начальнику за покровительство в служебной деятельности.

Старооскольский городской суд назначил экс-руководителю наказание в виде денежного штрафа в размере 80 тысяч рублей и лишения права занимать должности в органах государственной власти и коммерческих организациях, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий сроком на 1,5 года. Приговор вступил в законную силу.