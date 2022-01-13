Пользователям Face Pay вернули ошибочно списанные деньги за поездки в метро

Банк ВТБ вернул ошибочно списанные деньги пассажирам столичного метро, которые пользуются технологией оплаты Face Pay. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Уточняется, что деньги за несовершенные поездки у некоторых пользователей списались по ошибке 12 января. "Мы оперативно связались с банком, который отвечает за хранение платежных данных пользователей Face Pay, и проследили, чтобы эти средства в полном объеме были отправлены пассажирам в срок, установленный банком ВТБ, - 12 января до 20:00", - объяснили в дептрансе.

Всем пассажирам, которых коснулась эта ситуация, банк обещает вручить подарки. Для этого нужно написать на transport-help@vtb.ru. Сюда же стоит обращаться, если деньги не вернулись на банковскую карту в течение трех дней. В этом случае в теме письма нужно поставить пометку "Срочно".