Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада

В Москве городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за сильного снегопада. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, снег продлится до 21.00 пятницы, его прирост может составить до 10 см, местами ожидается метель с порывами ветра до 15-18 м/с, - отметил Петр Бирюков. - В связи с неблагоприятным прогнозом принято решение перевести все городские службы в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов, энергетикам дано указание подготовить необходимое количество резервных генераторов".

В четыре часа дня коммунальная техника приступит к проведению сплошного механизированного подметания проезжей части дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ будет повторяться по мере выпадения осадков. А в пятницу утром начнутся мероприятия по очистке от снега и наледи кровель, выступающих элементов фасадов зданий.

Заместитель мэра призвал горожан из-за ухудшения погоды по возможности отменить поездки на личном транспорте, а если они необходимы, то быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.