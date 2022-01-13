Тверскому коробейнику поставили памятник

У магазина в городе Лихославле Тверской области установили скульптуру коробейника.

В администрации Лихославльского района рассказали, что скульптура была установлена силами местного предпринимателя Вячеслава Папышева около одного из магазинов города.

Жители Лихославля недолго думая заполнили его "коробушку" елочными игрушками.

Коробейник - мелкий торговец-разносчик, названный так из-за плетеного короба, в котором он разносил мелкий галантерейно-мануфактурный товар по деревням. Николай Некрасов прославил этих индивидуальных предпринимателей позапрошлого века в своей поэме "Коробейники".