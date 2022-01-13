Тверскому коробейнику поставили памятник

Новости

Роспотребнадзор разъяснил, как готовить пельмени в школьных столовых 17:47
ФСБ задержала группу экстремистов в Иванове 17:20
Начата проверка по факту ухода ребенка из детского сада в Дмитрове 16:58
Умер актер из "Уходя, оглянись…" Михаил Лобанов 16:57
МИД назвал популизмом заявления Киева о готовности к "нормандскому формату" 16:54
ФАС и Минэнерго предлагают увеличить объемы продаж бензина на бирже 16:54
Минтруд расширит перечень событий для информирования о мерах соцподдержки 16:46
Захарова: Закон о национальном сопротивлении усилит дестабилизацию на Украине 16:38
В Минтруде пояснили, почему важно поддержать занятость молодежи 16:35
Лавров назвал постыдной реакцию Запада на события в Казахстане 16:31
Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 16:44
Рубрика: Культура

Тверскому коробейнику поставили памятник

Текст: Элина Труханова (Тверь)

У магазина в городе Лихославле Тверской области установили скульптуру коробейника.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
В Кисловодске установили памятник справляющему нужду псу

В администрации Лихославльского района рассказали, что скульптура была установлена силами местного предпринимателя Вячеслава Папышева около одного из магазинов города.

Жители Лихославля недолго думая заполнили его "коробушку" елочными игрушками.

Коробейник - мелкий торговец-разносчик, названный так из-за плетеного короба, в котором он разносил мелкий галантерейно-мануфактурный товар по деревням. Николай Некрасов прославил этих индивидуальных предпринимателей позапрошлого века в своей поэме "Коробейники".

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область Россия. Это надо видеть

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
Weeknd выпустил альбом с продюсером Майкла Джексона и Джимом Керри
На "Ленфильме" раскрыли секреты культовых кинофильмов