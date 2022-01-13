В Москве 13 января резко потеплеет и начнется сильный снег

После самой холодной ночи недели москвичам предстоит новое испытание - оттепель и снегопад. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

Утром 13 января на термометрах будет -10...-15 градусов. Затем начнется потепление, связанное с мощным атлантическим циклоном. Он же принесет в столичный регион сильные осадки. Порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду. Синоптики прогнозируют метель, снежные заносы, гололедицу. К вечеру четверга столбики термометров поднимутся до отметки 0 градусов. А в ночь на Старый Новый год ожидается плюсовая температура.

По предварительным расчетам, за сутки в Москве выпадет около 5 миллиметров осадков.