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13.01.2022 10:22
Рубрика: Власть

Как ускорить развитие экономики Дальнего Востока

Текст: Кузнецов Михаил (директор Восточного центра государственного планирования ("Востокгосплан"))
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 6(8654)
Субъекты Дальневосточного федерального округа значительно отличаются друг от друга по структуре экономики. Для регионов, где ведущую роль играют природно-ресурсные факторы и большая удаленность от освоенных регионов страны, характерна высокая доля добычи полезных ископаемых.
Фото: Александр Корольков
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики - о туризме и Северном морском пути

Например, в Сахалинской области на этот вид экономической деятельности приходится около 64 процентов, в Республике Саха (Якутия) - 50 при среднем уровне по ДФО в 29 процентов. Одновременно в регионах с более развитым научно-производственным потенциалом, а также относительно высокой транспортной и инфраструктурной освоенностью в валовой добавленной стоимости велика доля обрабатывающих производств, транспортировки и хранения. Так, объем обрабатывающей промышленности в структуре экономики Хабаровского края составляет девять процентов, тогда как в целом по ДФО - пять. Транспортировка и хранение в Приморском крае формирует 18 процентов добавленной стоимости региона.

Межотраслевой баланс демонстрирует взаимосвязи внутри экономики региона. Например, при высокой доле обрабатывающих производств меж­отраслевые связи разнообразнее и сложнее, затрагивают взаимодействие крупного и малого бизнеса. Разработка моделей с использованием межотраслевых балансов позволяет специалистам оценить комплексное воздействие любого крупного проекта, инициативы на региональную экономику, увидеть потенциал "локализации" экономического роста на Дальнем Востоке.

Межтерриториальный баланс показывает вклад Дальнего Востока в российскую экономику, и вклад этот, надо отметить, значителен. Доля ДФО в валовом внутреннем продукте России - 6,3 процента. На макрорегион приходится существенная доля в таких отраслях экономики страны, как добыча золота (65 процентов), рыболовство (74), лесозаготовка (11,8 процента). Кроме того, макрорегион выполняет роль транзитного коридора для широкого перечня товаров.

Для создания прочной основы развития экономики региона необходимо удвоить темпы экономического роста

Рост экономики Дальнего Востока в 2021 году оценивается в 3,2 процента. Восстановлены докризисные объемы производства, а инвестиции в основной капитал достигли 14,1 процента (показатели РФ - 4,5 процента) за счет проектов в области добычи полезных ископаемых - золота, природного газа, угля, меди, свинца и цинка, а также газохимического и транспортно-логистического комплексов. Промышленное производство увеличилось на 4,4 процента (в целом по РФ - 4,2), несмотря на снижение объемов добычи ресурсов, занимающей около 30 процентов в структуре ВРП. Основным драйвером роста промышленного производства является обрабатывающая отрасль.

Этот восстановительный рост радует, но для перелома тренда и создания прочной основы для развития экономики региона, на наш взгляд, необходимо удвоение темпов экономического роста в горизонте двух пятилеток - до 2030 года. Необходимо также продолжать привлечение инвестиций в значительном объеме. Они должны составлять не менее 30-35 процентов ВРП. Причем инвестиции должны быть эффективными, сопровождаться ростом производительности труда.

Только реализация масштабных инициатив по развитию Дальнего Востока, направленных на привлечение инвестиций и рост производительности труда, позволит значительно ускорить экономический рост и достичь обозначенных целей - ускоренного развития ДФО.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Якутия ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край

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