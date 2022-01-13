Как ускорить развитие экономики Дальнего Востока

Например, в Сахалинской области на этот вид экономической деятельности приходится около 64 процентов, в Республике Саха (Якутия) - 50 при среднем уровне по ДФО в 29 процентов. Одновременно в регионах с более развитым научно-производственным потенциалом, а также относительно высокой транспортной и инфраструктурной освоенностью в валовой добавленной стоимости велика доля обрабатывающих производств, транспортировки и хранения. Так, объем обрабатывающей промышленности в структуре экономики Хабаровского края составляет девять процентов, тогда как в целом по ДФО - пять. Транспортировка и хранение в Приморском крае формирует 18 процентов добавленной стоимости региона.
Межотраслевой баланс демонстрирует взаимосвязи внутри экономики региона. Например, при высокой доле обрабатывающих производств межотраслевые связи разнообразнее и сложнее, затрагивают взаимодействие крупного и малого бизнеса. Разработка моделей с использованием межотраслевых балансов позволяет специалистам оценить комплексное воздействие любого крупного проекта, инициативы на региональную экономику, увидеть потенциал "локализации" экономического роста на Дальнем Востоке.
Межтерриториальный баланс показывает вклад Дальнего Востока в российскую экономику, и вклад этот, надо отметить, значителен. Доля ДФО в валовом внутреннем продукте России - 6,3 процента. На макрорегион приходится существенная доля в таких отраслях экономики страны, как добыча золота (65 процентов), рыболовство (74), лесозаготовка (11,8 процента). Кроме того, макрорегион выполняет роль транзитного коридора для широкого перечня товаров.
Рост экономики Дальнего Востока в 2021 году оценивается в 3,2 процента. Восстановлены докризисные объемы производства, а инвестиции в основной капитал достигли 14,1 процента (показатели РФ - 4,5 процента) за счет проектов в области добычи полезных ископаемых - золота, природного газа, угля, меди, свинца и цинка, а также газохимического и транспортно-логистического комплексов. Промышленное производство увеличилось на 4,4 процента (в целом по РФ - 4,2), несмотря на снижение объемов добычи ресурсов, занимающей около 30 процентов в структуре ВРП. Основным драйвером роста промышленного производства является обрабатывающая отрасль.
Этот восстановительный рост радует, но для перелома тренда и создания прочной основы для развития экономики региона, на наш взгляд, необходимо удвоение темпов экономического роста в горизонте двух пятилеток - до 2030 года. Необходимо также продолжать привлечение инвестиций в значительном объеме. Они должны составлять не менее 30-35 процентов ВРП. Причем инвестиции должны быть эффективными, сопровождаться ростом производительности труда.
Только реализация масштабных инициатив по развитию Дальнего Востока, направленных на привлечение инвестиций и рост производительности труда, позволит значительно ускорить экономический рост и достичь обозначенных целей - ускоренного развития ДФО.