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13.01.2022 10:07
Рубрика: Происшествия

В Саратове пациент напал на фельдшера скорой помощи

Текст: Андрей Куликов

В Саратове при госпитализации пациент напал на женщину - фельдшера скорой помощи.

В Татарстане мужчина с пистолетом и ножом напал на полицейских

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел вечером в среду. Сотрудники скорой помощи вызвали полицию в связи с агрессивным поведением пациента, который ударил фельдшера.

По данным правоохранителей, медик получила травмы, от госпитализации отказалась.

Дебошира доставили в отдел полиции № 3 по Кировскому району города.

- Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов Нападения на медиков

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