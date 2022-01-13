В Саратове пациент напал на фельдшера скорой помощи

В Саратове при госпитализации пациент напал на женщину - фельдшера скорой помощи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, инцидент произошел вечером в среду. Сотрудники скорой помощи вызвали полицию в связи с агрессивным поведением пациента, который ударил фельдшера.

По данным правоохранителей, медик получила травмы, от госпитализации отказалась.

Дебошира доставили в отдел полиции № 3 по Кировскому району города.

- Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе.