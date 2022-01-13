Кировчанин попытался украсть из больницы кислородное оборудование

Жителя Кирова задержали при попытке похитить медные детали компрессорной установки для подачи кислорода к аппаратам ИВЛ на территории местной инфекционной больницы. Попытку пресекли сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Как сообщается на сайте ведомства, 45-летний ранее судимый мужчина пытался разобрать медицинское оборудование. В этот момент его заметил дежурный врач. Он нажал на "тревожную кнопку", через три минуты на место прибыл экипаж Росгвардии - сержанты полиции Сергей Сюзев и Егор Кутсар. Злоумышленника задержали: неподалеку от него в сугробе были пассатижи и отвертка.

Министр здравоохранения региона Андрей Черняев отметил, что благодаря действиям сотрудников Росгвардии удалось избежать приостановки работы жизненно важного оборудования. Больница работает в штатном режиме.