Замначальника воинской части без вести пропал на Ставрополье

Уголовное дело возбуждено после исчезновения подполковника Александра Вяткина, которого в последний раз видели на Ставрополье. Как сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СКР, мужчина занимал должность начальника связи штаба воинской части 31612 в Еланском гарнизоне, но 16 сентября не вышел на службу.

- Вяткин без уважительных причин не прибыл на службу. Проведен комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения Вяткина, по результатам которого установлено, что с 26 по 28 сентября 2021 года он проживал в гостинице "Мираж", расположенной в станице Ессентукская Ставропольского края, - говорится в сообщении ведомства.

При этом следователи не нашли никаких следов того, что против подполковника было совершено какое-либо преступление. В каком регионе он находится сейчас неизвестно.