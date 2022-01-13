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13.01.2022 14:02
Рубрика: Происшествия

Федеральную трассу "Кола" в Заполярье перекрыли из-за метели

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

В Мурманской области на участке с 1470-го по 1511-й километры федеральной автотрассы Р-21 "Кола" 13 января закрыт проезд для всех видов транспорта.

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Причиной стали сильный снегопад, метель и плохая видимость, сообщили в предприятии по управлении автомобильными дорогами "Мурманскавтодор". На участке с 1408-го по 1470-й километры сохраняется ранее введенное ограничение для грузового транспорта.

Непогода, которая держится в Заполярье с конца новогодних каникул, сильно осложнила жизнь туристам, стремящимся попасть в Териберку на побережье Баренцева моря. Дорога в село пролегает по тундре, где почти нет растительности, а ветер в порывах может достигать 25 метров в секунду. Она остается закрытой с 8 января, добраться в село или уехать оттуда в Мурманск можно только в составе организованной транспортной колонны в сопровождении снегоочистительной техники. Очередная колонна отправилась туда в 13 часов 13 января.

- Самовольный выезд на автоподъезд к Териберке и автодорогу Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра опасен для жизни и здоровья, - сообщили в администрации региона. - После прибытия к месту назначения будут сформированы колонны в обратном направлении.

По словам президента ассоциации "Арктические гиды" Владимира Онацкого, который занимается организацией туров в Териберку, автоколонны помогают туристам решить проблему с проездом из Мурманска и обратно. Сложности возникают только у тех, кто "не понимает ситуацию".

- "Штатный" туризм в этой ситуации пока сложно себе представить, - рассказал корреспонденту "РГ" Владимир Онацкий. - Но в отличие от предыдущих лет у нас появились два вездехода с огромными колесами и один гусеничный, которые могут проехать где угодно. Многие туристы этим вариантом пользуются. Хотя это стоит дороже, чем поездка в автомобиле.

Кстати

Гиды, региональное управление МЧС и "Мурманскавтодор" предупреждают любителей путешествий по Арктике: перед тем, как отправляться в поездку, необходимо позвонить в диспетчерскую службу "Мурманскавтодора" по телефонам (8152) 21-40- 70 и 25-08-08, чтобы узнать дорожную обстановку.

Также имеет смысл подписаться на официальную страницу ГУ МЧС России по Мурманской области в соцсети, где регулярно публикуются сообщения о непогоде. Отправляясь в путь, следует обязательно взять с собой запасную теплую одежду, лопату и трос, дополнительные канистры с топливом, пару термосов с горячим чаем и продукты, отметил Онацкий.

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