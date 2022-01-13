В Архангельске из-за пожара эвакуировали студентов медуниверситета

Студентов и преподавателей Северного государственного медицинского университета, который расположен в центре Архангельска, эвакуируют из-за пожара - об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сообщение о пожаре в одной из аудиторий в главном корпусе на Троицком проспекте поступило в 10:03 мск. Проводится эвакуация", - рассказали в ведомстве. Сейчас в СГМУ работают службы МЧС, сообщается также, что пострадавших нет.

Напомним, что сегодня утром в Архангельске все школы переведены на дистанционный формат работы из-за сообщений об угрозе теракта.