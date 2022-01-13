В НАО из-за метели закрыли трассу Нарьян-Мар - Усинск

Зимник Нарьян-Мар - Усинск 13 января закрыт для всех видов транспорта - сегодня здесь действуют временные ограничения из-за плохой погоды. Ограничения будут действовать до 7 утра 14 января. Об этом пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа сообщает на своей официальной странице ВКонтакте.

Сегодня в НАО порывы ветра достигают 17 метров в секунду - о непогоде предупреждает Северное управление гидрометслужбы. Тем временем в Архангельской области метель еще сильнее - по официальной информации метеорологов, порывы ветра в Поморье сегодня достигают 20 метров в секунду.

В связи с этим в правительстве Архангельской области обратили внимание населения на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе восьми метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.