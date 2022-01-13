В Новгородском Кремле отреставрируют древнюю тюрьму

В Новгородском Кремле отреставрируют часть боевого хода и внутристенные каморы, которые были обнаружены внутри стены за Софийской звонницей. Об этом сообщили в Новгородском музее-заповеднике.

Согласно легенде, в древности эти каморы представляли собой тюрьму, в которой содержался один из плененных потомков Чингисхана. Правда, эта легенда пока не находит подтверждения в письменных источниках, и происхождение камор еще предстоит установить. Сейчас решается вопрос их реставрации.

Что касается боевого хода, то его реставрацию планируется завершить в 2022 году, сообщила корреспонденту "РГ" начальник отдела реставрации Новгородского музея-заповедника Ирина Верман.

Боевой ход - это галерея в крепостной стене, открытая изнутри и имеющая бойницы. Предполагается, что посетителям будет открыто около 800 метров хода, который идет от Софийской звонницы до башни Кукуй. Также будет открыта его часть от звонницы до Владимирской башни и обратно.

- Боевой ход проходит через Покровскую башню, которая вместе с Покровской церковью принадлежит Новгородской епархии. На данный момент эта башня закрыта, у нас нет права проходить через нее, - добавила Ирина Верман. - Но мы планируем через каморы сделать еще один выход на боевой ход, чтобы создать дополнительный интерактив для посетителей и показать им внутристенное пространство.