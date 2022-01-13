В Петербурге сотрудника военной академии осудили за вымогательство

В Петербурге вынесли обвинительный приговор по делу о вымогательстве докторанту Военной академии связи имени Буденного. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

Подполковника обвиняли в преступлении по части 3 статьи 163 УК РФ "Вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере". Рассмотрением дела занимался Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд.

Как было установлено, с августа по декабрь 2019 года мужчина под видом сотрудника спецслужбы угрожал представителю организации привлечь его к уголовной ответственности и прекратить коммерческую деятельность. Потерпевшему предлагалось заплатить "за бездействие" один миллион рублей или ежемесячно 150 тысяч.

В августе 2019 года последний передал подсудимому 260 тысяч рублей, а потом еще 40 тысяч. При получении очередной суммы, в декабре того же года, сотрудник академии был задержан.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы на сроком восемь лет с возмещением материального ущерба в сумме 300 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Тот подавал гражданский иск и на возмещение морального ущерба на сумму 500 тысяч рублей. Судом иск удовлетворен в сумме 50 тысяч рублей.

Отбывать срок бывший подполковник должен в колонии строгого режима. Впрочем, как сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского гарнизонного военного суда, адвокат подал апелляционную жалобу, которая будет рассмотрена позже.