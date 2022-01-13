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13.01.2022 09:00

В Астрахани обманутые дольщики поблагодарили "Россети Юг" за помощь

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Специалисты "Россети Юг" помогли обманутым дольщикам подключить к электросетям жилой многоквартирный дом в 1-ом переулке Таманский в Астрахани. Владельцы квартир выразили благодарность руководству компании за оперативное решение проблемных вопросов в строительстве их жилья.
Фото: ПАО "Россети Юг" Фото: ПАО "Россети Юг"
Фото: ПАО "Россети Юг"

Технологическое присоединение данного жилого дома осложнялось тем, что дольщики были вынуждены достраивать дом самостоятельно. Застройщик, планировавший семь лет назад строительство целого комплекса многоэтажек в этом районе Астрахани, разорился и владельцы 190 квартир остались ни с чем.

Фото: pixabay.com
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Взяв инициативу в свои руки, обманутые дольщики создали жилищно-строительный кооператив "Таманский" и сами достроили дом. Они смогли подключить его ко всем коммуникациям и сдать в эксплуатацию. Одним из первых благ цивилизации в дом пришло электричество.

По проекту для подключения требовалось строительство новой линии и трансформаторной подстанции. Учитывая ограниченность финансов членов жилищного кооператива, компания "Россети Юг" пошла навстречу дольщикам и организовала все необходимые мероприятия для подключения дома. После переговоров со сторонней сетевой организацией, чьи сети позволяли подключить объект, энергетики подготовили новый проект. Это позволило избежать строительства новой линии, сократить сроки подключения и исключить дополнительные затраты для членов жилищно-строительного кооператива.

Как отметила председатель ЖСК "Таманский" Елена Дусалиева: "Энергетики "Россети Юг" - одни из тех, кто помогли реальными действиями, а не на словах, поддержали и отнеслись с большим пониманием к нашей ситуации. За что от лица 190 семей им большая благодарность!"

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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