В Керчи ФСБ задержала юного лжетеррориста

Оперативники ФСБ задержали в Керчи учащегося общеобразовательной школы, который сообщил ложную информацию о якобы готовящемся акте терроризма в местном учебном заведении. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

Ложное сообщение девятиклассник разослал через интернет в одном из мессенджеров. Ни в здании школы, ни на прилегающей территории правоохранители на обнаружили взрывчатых веществ, взрывных устройств и иных взрывоопасных предметов.

Школьник признал вину, объяснив свой поступок неприязнью к другим учащимся и преподавателям школы. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Юноше грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до пяти лет.