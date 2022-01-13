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13.01.2022 15:43
Рубрика: Общество

В Краснодаре обнаружили украшения эпохи бронзы и античный сосуд

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В ходе археологических работ в районе улицы Генерала Трошева в Краснодаре ученые обнаружили два кургана возрастом около пяти тысяч лет. Найденные в погребениях артефакты передадут в краевой музей имени Е.Д. Фелицына, сообщили в администрации Кубани.

Фото: wikipedia.org
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- Сейчас археологи исследовали 47 погребений различных эпох - от бронзового века до Средневековья, - сказал вице-губернатор Сергей Болдин. - Но раскопки еще продолжаются. Обнаруженные находки проходят камеральную обработку. Это кропотливая работа, которая требует большого профессионализма и терпения. Позже археологические предметы передадут в фонды краевого музея имени Фелицына и выставят на всеобщее обозрение.

Найденные в курганах предметы принадлежат разным историческим эпохам. Самые молодые захоронения - меотские. Начальник экспедиции Дмитрий Крюков отметил, что некоторые могилы уже в древности были разграблены. Впрочем, это не помешало сохранить до нашего времени поистине любопытные артефакты. Например, древнегреческий стеклянный сосуд для вина с двумя ручками - канфар. Похожий был найден при раскопках в Северском районе края в конце 19 века. Сейчас он экспонируется в историческом музее на Красной площади в Москве.

По словам ученых, в захоронениях эпохи бронзы оказалось скудное количество украшений и керамической посуды, а вот античные могилы, наоборот, сопровождались множеством предметов. Это стеклянные бусы, браслеты, сережки, сосуды, вооружение. Большая часть украшений завезена из Малой Азии, Греции и Египта.

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