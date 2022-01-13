Курганским журналистам вручили премии правительства России

Новости

Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
Чубайс: Энергопереход не приведет к снижению потребления энергии 15:23
Кудрин оценил угрозу санкций США против России 15:18
Число работников соцсферы к 2030 году увеличится на миллион 15:16
Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине 15:14
На австрийских горнолыжных курортах ввели обязательное ношение защитных масок 15:10
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Казахстане 15:04
Чубайс: Нужно по максимуму использовать наш экспортный потенциал по углю 15:03
Госкомпании закупили отечественной продукции на 5,5 трлн рублей в 2021 году 14:59
Лавров: Переговоры по безопасности показали серьезность противостояния в мире 14:57
Хуснуллин: Число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19% 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 15:33
Рубрика: Общество

Курганским журналистам вручили премии правительства России

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Сегодня, в День российской печати, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил в Москве двадцать персональных и коллективных премий правительства в области СМИ за 2021 год. Размер каждой - миллион рублей. В числе лауреатов - наши коллеги из районной газеты "Куртамышская нива", которая является информационным партнером "Российской газеты".

"Куртамышская нива" - одна из самых тиражных районных газет в Курганской области. Не последнюю роль в этом играют инициатива и творческий подход журналистов к освещению жизни района. Пример тому - социальные проекты, за которые коллективу и присуждена правительственная награда.

Фото: Пресс-служба РИО
Сергей Нарышкин наградил журналиста "Российской газеты"

Среди них "Храним в сердцах Великую Победу", благодаря которому в Куртамыше появился памятник труженикам и ушедшим на фронт землякам из деревень, которых уже нет на карте области. В проекте "Живем вместе" коллеги рассказали о непростых судьбах своих земляков, народных традициях, праздниках и национальных блюдах. Читатели поддержали инициативу и проект газеты "Идем в музей!", а публикации из проекта "Знать. Помнить. Хранить" были собраны в краеведческий сборник "История района - в газете".

Премию вручили главному редактору "Куртамышской нива" Наталье Кочариной, заместителю директора (главного редактора) Наталье Валялкиной и обозревателю Елене Шушариной.

- Столь высокая награда - это не только радость, но и огромная ответственность, которая ко многому обязывает, - призналась "РГ" Наталья Кочарина. - Мы не можем теперь снижать планку, должны быть всегда на высоте, писать интересно, не обходить острые углы и злободневные темы. Спасибо за поддержку Союзу журналистов России и коллегам по цеху в регионе, которые предложили и выдвинули нас на премию, а также читателям, которые выписывают нашу газету, читают и доверяют нам.

Напомним, премии правительства России в области СМИ ежегодно присуждаются деятелям и организациям средств массовой информации, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений. Их вручение традиционно приурочено ко Дню российской печати.

В регионах Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Госнаграды Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады