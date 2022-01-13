Курганским журналистам вручили премии правительства России

Сегодня, в День российской печати, премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил в Москве двадцать персональных и коллективных премий правительства в области СМИ за 2021 год. Размер каждой - миллион рублей. В числе лауреатов - наши коллеги из районной газеты "Куртамышская нива", которая является информационным партнером "Российской газеты".

"Куртамышская нива" - одна из самых тиражных районных газет в Курганской области. Не последнюю роль в этом играют инициатива и творческий подход журналистов к освещению жизни района. Пример тому - социальные проекты, за которые коллективу и присуждена правительственная награда.

Среди них "Храним в сердцах Великую Победу", благодаря которому в Куртамыше появился памятник труженикам и ушедшим на фронт землякам из деревень, которых уже нет на карте области. В проекте "Живем вместе" коллеги рассказали о непростых судьбах своих земляков, народных традициях, праздниках и национальных блюдах. Читатели поддержали инициативу и проект газеты "Идем в музей!", а публикации из проекта "Знать. Помнить. Хранить" были собраны в краеведческий сборник "История района - в газете".

Премию вручили главному редактору "Куртамышской нива" Наталье Кочариной, заместителю директора (главного редактора) Наталье Валялкиной и обозревателю Елене Шушариной.

- Столь высокая награда - это не только радость, но и огромная ответственность, которая ко многому обязывает, - призналась "РГ" Наталья Кочарина. - Мы не можем теперь снижать планку, должны быть всегда на высоте, писать интересно, не обходить острые углы и злободневные темы. Спасибо за поддержку Союзу журналистов России и коллегам по цеху в регионе, которые предложили и выдвинули нас на премию, а также читателям, которые выписывают нашу газету, читают и доверяют нам.

Напомним, премии правительства России в области СМИ ежегодно присуждаются деятелям и организациям средств массовой информации, добившимся значительных творческих и профессиональных достижений. Их вручение традиционно приурочено ко Дню российской печати.