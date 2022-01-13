В Тюмени еще двоих бизнесменов арестовали по делу о суррогате

Еще двое фигурантов о делу о продаже смертельного суррогатного алкоголя арестованы сегодня в Тюмени.

Это самозанятый, в автомобиле которого нашли контрафактное спиртное (он вез его в свой ларек по улице Рижской). И заведующий двумя складами "Продукты" на Барабинской. По решению Ленинского районного суда оба мужчины - 13 и 14 обвиняемые по денному делу - пробудут в СИЗО до 10 марта.

Напомним, в начале января в разных тюменских магазинах местные жители купили нелицензионную жидкость, содержавшую метиловый спирт, которую реализовали под видом водки. В результате употребления напитка скончались девять человек.

Есть версия, что эта же жидкость также под видом водки поставлялась в соседнюю Югру - здесь сейчас расследуются аналогичные дела, после смерти жителей поселков Конлинское и Унъюган, купивших сомнительное спиртное к новогоднему столу.