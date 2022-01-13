В Тюмени еще двоих бизнесменов арестовали по делу о суррогате

Новости

Минцифра сделает облачные сервисы более доступными для малого бизнеса 16:19
"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон" 16:12
Путин обсудил с премьером Израиля международную повестку 16:07
В Испании ограничили стоимость тестов для самодиагностики на коронавирус 16:07
Врачи подобрали диету, снижающую уровень холестерина на 30% 16:05
Эксперты сравнили сумму запрошенных россиянами кредитов с бюджетом Парагвая 15:53
Столичные горслужбы перевели в режим повышенной готовности из-за снегопада 15:52
Двадцать хоккеистов минского "Динамо" сдали положительные тесты на COVID 15:52
Оверчук рассказал о планах по дальнейшему развитию ЕАЭС 15:45
Лавров напомнил обещания США и Британии о нерасширении НАТО на Восток 15:42
Лавров: Россия не будет обсуждать с США отвод войск на своей территории 15:40
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2" 15:37
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша 15:33
Лавров: США и НАТО обещали скоро ответить на предложения РФ по безопасности 15:31
Кудрин оценил необходимость массовых выплат из-за штамма "омикрон" 15:24
Чубайс: Энергопереход не приведет к снижению потребления энергии 15:23
Кудрин оценил угрозу санкций США против России 15:18
Число работников соцсферы к 2030 году увеличится на миллион 15:16
Рябков сообщил о консультациях Путина с военными по ситуации на Украине 15:14
На австрийских горнолыжных курортах ввели обязательное ношение защитных масок 15:10
Путин обсудил с президентом Узбекистана ситуацию в Казахстане 15:04
Чубайс: Нужно по максимуму использовать наш экспортный потенциал по углю 15:03
Госкомпании закупили отечественной продукции на 5,5 трлн рублей в 2021 году 14:59
Лавров: Переговоры по безопасности показали серьезность противостояния в мире 14:57
Хуснуллин: Число пользователей общественным транспортом за 10 лет снизилось на 19% 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Когда перестанут падать самолеты
Когда перестанут падать самолеты
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
Что изменилось в получении налоговых вычетов с 1 января
13.01.2022 15:07
Рубрика: Происшествия

В Тюмени еще двоих бизнесменов арестовали по делу о суррогате

Текст: Татьяна Воробьева

Еще двое фигурантов о делу о продаже смертельного суррогатного алкоголя арестованы сегодня в Тюмени.

Как суррогатная водка убивает людей и приносит убытки бюджету

Это самозанятый, в автомобиле которого нашли контрафактное спиртное (он вез его в свой ларек по улице Рижской). И заведующий двумя складами "Продукты" на Барабинской. По решению Ленинского районного суда оба мужчины - 13 и 14 обвиняемые по денному делу - пробудут в СИЗО до 10 марта.

Напомним, в начале января в разных тюменских магазинах местные жители купили нелицензионную жидкость, содержавшую метиловый спирт, которую реализовали под видом водки. В результате употребления напитка скончались девять человек.

Есть версия, что эта же жидкость также под видом водки поставлялась в соседнюю Югру - здесь сейчас расследуются аналогичные дела, после смерти жителей поселков Конлинское и Унъюган, купивших сомнительное спиртное к новогоднему столу.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Песков назвал запредельной мерой новые возможные санкции США
Рябков: Украина упивается иллюзией реванша
Боррель: ЕС не может запретить "Северный поток-2"
Чубайс: Владимир Путин увел Россию с тупикового пути развития
Кудрин: Уровень жизни в современной России на 20% выше, чем во времена СССР
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн