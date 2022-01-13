Жителей Югры заподозрили в подделке сертификатов о вакцинации

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции полицейского главка Югры расследует случаи незаконного внесения сведений о вакцинации от COVID-19 в единую систему Минздрава. В подделке документов подозреваются семеро жителей Нижневартовска.

Как передает пресс-служба МВД РФ, оперативники задержали среди прочих и возможного организатора этой схемы. А также - двух сотрудников поликлиники и посредников, которые искали потенциальных клиентов.

На данный момент известно о 13 гражданах, которые получили сертификаты о прививке, но саму ее не делали.

Возбуждены два уголовных дела по статье 237 УК РФ. "Имеются основания предполагать, что фигуранты могут быть причастны к совершению аналогичных противоправных деяний", - подчеркнули в правоохранительном ведомстве.