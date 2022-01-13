СК: Для поиска нацистских преступников планируется создать международную следственную группу

О мерах, которые планируется принять, чтобы привлечь к ответственности всех, кто причастен к массовым убийствам людей в годы Великой Отечественной войны, в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в настоящее время активно прорабатывается вопрос о создании международной следственной группы и включении в ее состав представителей компетентных органов Федеративной Республики Германия. "Такой формат позволит продвинуться в поисках нацистских преступников, избежавших ответственности за совершенные на нашей территории преступления", - пояснил он.

Бастрыкин рассказал, что работа по расследованию фактов массовых убийств мирных граждан и военнопленных на территории СССР в пределах современных границ Российской Федерации продвигается.

"В одном производстве соединено 21 уголовное дело о массовом уничтожении мирного населения и военнопленных на территориях Волгоградской, Ростовской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской областей, Крыма, Ставропольского и Краснодарского краев. В прошлом году завершены исследования вновь выявленных захоронений мирных граждан и военнопленных в Республике Крым, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях", - рассказал глава СК РФ.

"Оккупанты именно истребляли народы Советского Союза. Они убивали детей, женщин, пожилых людей, организовывали концлагеря с невыносимыми условиями пребывания для пленных. Такие выводы сделаны в том числе по результатам изучения огромного массива материалов и архивной документации. Всего в ходе расследования на территории страны проведено более 127 осмотров мест массового захоронения жертв немецко-фашистских захватчиков, эксгумированы костные останки более 1400 лиц, из них не менее 200 - дети. По всем извлеченным останкам назначены комплексные судебно-медицинские экспертизы, из которых производство 904 завершено. С целью установления ДНК-профилей обнаруженных костных останков выполнены 13 судебно-биологических экспертиз. По обнаруженным в ходе осмотров мест захоронений предметам проведены химическая, искусствоведческая и 17 баллистических судебных экспертиз. Установлено и допрошено в качестве свидетелей и потерпевших более 3400 человек из числа очевидцев преступлений, а также родственников погибших. Полученные данные в совокупности свидетельствуют о массовых карательных операциях, проводимых нацистами", - рассказал Александр Бастрыкин.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 14.01.2022.