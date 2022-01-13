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СМИ: Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована с COVID

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    13.01.2022, 10:28
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости

Алла Сурикова, советская, российская режиссер и сценарист, была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц с коронавирусом. Такой информацией располагает Mash.

По данным ресурса, 81-летняя режиссер "Человека с бульвара Капуцинов" "пожаловалась врачам на кашель и высокую температуру". Результат проведенного теста на COVID оказался положительным. После чего народную артистку РФ отвезли в больницу, где "анализы показали сильное воспаление".

Как настаивает издание, сейчас состояние Суриковой оценивают как среднетяжёлое.

Алла Ильинична (Исааковна) Сурикова родилась в 1940 году в Киеве. В кино пришла в 60-х.

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