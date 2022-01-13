Украинская армия получила отремонтированные "Шилки"

О количестве поставленной техники не сообщается, но, судя по фотографиям, речь идет как минимум о двух боевых машинах. Утверждается, что все работы были выполнены своевременно и качественно, и каждый этап контролировался специалистами военного ведомства.

После того, как самоходки собрали, их проверили на испытательном полигоне и только после этого отправили заказчику.

Кстати, исполняющий обязанности директора рассказал, что работы велись в рамках контракта с государством за 2021 год, в то же время их часть была выполнена непосредственно за счет оборотных средства предприятия.

ЗСУ-23-4 к началу карательной операции ВСУ в Донбассе не состояли на вооружении сухопутных войск Украины - их вывели на базы хранения.

В частях и соединениях эксплуатировались зенитные ракетно-пушечные "Тунгуски". Всего около семи десятков. Однако уже летом 2014 года из-за потерь и по причине формирования новых общевойсковых бригад киевские чиновники в погонах вынуждены были снова вернуть "Шилки" в строй.

Поначалу речь шла о модернизированных образцах, у которых собирались полностью заменить прицельное бортовое электронное оборудование и дополнительно установить ракеты "земля - воздух", но из-за дефицита бюджета пришлось лишь восстанавливать старую советскую технику.