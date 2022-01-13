Указ губернатора Ульяновской области от 12 января 2022 года № 5 "О внесении изменений в указ Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19"

Постановляю:

1. Внести в пункт 2 указа Губернатора Ульяновской области от 12.03.2020 № 19 "О введении режима повышенной готовности И установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) .в абзаце десятом подпункта 2.1.1 подпункта 2.1 слова "14 января" заменить словами "1 февраля";

2) в абзаце втором подпункта 2.2.1 подпункта 2.2 слова "14 января" заменить словами "1 февраля".

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Губернатор области А.Ю.Русских







