Новости

Старт второго сезона "Эйфории" установил рекорд на HBO 11:43
Умерла вокалистка группы The Ronettes Ронни Спектор 11:29
Режиссер Сурикова ответила на сообщения о своей госпитализации с COVID 10:59
Найден актер на главную мужскую роль в новом ремейке "Белоснежки" 10:59
Netflix снимет два сиквела "Красного уведомления" 10:31

Умер советский композитор и автор песен Нодар Мамисашвили

Новости
    13.01.2022, 10:54
Текст:   Олег Усков

10 января на 92-м году жизни скончался советский, грузинский композитор Нодар Леванович Мамисашвили. О смерти артиста сообщили в Тбилисской государственной консерватории.

Мамисашвили родился 15 декабря 1930 в Тбилиси. В 1956-м окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции. Преподавал там, с 1972-го - декан оркестрового факультета консерватории. В 1967-1972 годах - начальник отдела музыкальных учреждений Министерства культуры Грузинской ССР, с 1976-го - художественный руководитель музыкальных передач Грузинского телевидения и радио. С 1973-го - секретарь правления Союза композиторов Грузинской ССР.

Как композитор Мамисашвили работал во многих жанрах - в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке, он автор детской оперы "Зайчик Бакия", балета "Три ключа", семи симфоний, произведений для симфонического и камерного оркестров, инструментальных концертов, хоровых, хорово-симфонических произведений, песен. Плюс - музыка к множеству спектаклей, кинокартин и анимационных фильмов. Среди них - "Олененок и стрелочник", "Бегемот и сновидение", "Печальный гудок", "Семь маленьких рассказов о первой любви", "Три дня знойного лета", "Проделки чертенка", "Эка и козленок", "Зеленый остров надежды", "Когда матерей нет дома", другие.

Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (звание получил в 1967-м).

Новости

СМИ: Режиссер Алла Сурикова экстренно госпитализирована с COVID 10:28
Умер актер из культового хоррора "Жизненная сила" Николас Доннелли 10:19
Гильдия киноактеров Америки объявила номинации 2022 года 09:52
В российском посольстве назвали причину смерти журналиста Зеленского 09:14
⧣ музыка
Фото: kino-teatr.ru
Алексей Воробьев рассказал, как инсульт изменил его жизнь 12.01.2022
Умерла певица и актриса Мария Юинг, мать актрисы Ребекки Холл 12.01.2022
Умерла певица, солистка Большого театра Нина Фомина 12.01.2022
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
48-летний актер из "Универа" Герилович найден мертвым у себя дома 12.01.2022
Названа причина смерти телеведущего Михаила Зеленского 12.01.2022
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане 12.01.2022
⧣ СССР
Фото: www.kino-teatr.ru
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 12.01.2022
Лежащему в Коммунарке Леониду Куравлеву провели экстренную операцию 12.01.2022
Коронавирус у Леонида Куравлева не подтвердился 12.01.2022