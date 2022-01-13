Умер советский композитор и автор песен Нодар Мамисашвили

10 января на 92-м году жизни скончался советский, грузинский композитор Нодар Леванович Мамисашвили. О смерти артиста сообщили в Тбилисской государственной консерватории.

Мамисашвили родился 15 декабря 1930 в Тбилиси. В 1956-м окончил Тбилисскую консерваторию по классу композиции. Преподавал там, с 1972-го - декан оркестрового факультета консерватории. В 1967-1972 годах - начальник отдела музыкальных учреждений Министерства культуры Грузинской ССР, с 1976-го - художественный руководитель музыкальных передач Грузинского телевидения и радио. С 1973-го - секретарь правления Союза композиторов Грузинской ССР.

Как композитор Мамисашвили работал во многих жанрах - в опере, балете, симфонии, органной и хоровой музыке, он автор детской оперы "Зайчик Бакия", балета "Три ключа", семи симфоний, произведений для симфонического и камерного оркестров, инструментальных концертов, хоровых, хорово-симфонических произведений, песен. Плюс - музыка к множеству спектаклей, кинокартин и анимационных фильмов. Среди них - "Олененок и стрелочник", "Бегемот и сновидение", "Печальный гудок", "Семь маленьких рассказов о первой любви", "Три дня знойного лета", "Проделки чертенка", "Эка и козленок", "Зеленый остров надежды", "Когда матерей нет дома", другие.

Заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (звание получил в 1967-м).