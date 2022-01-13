Умерла вокалистка группы The Ronettes Ронни Спектор

12 января в возрасте 78 лет умерла Ронни Спектор, американская певица, соосновательница популярнейшей группы The Ronettes и бывшая жена скандального Фила Спектора.

Заявление семьи артистки опубликовано на ее официальном сайте, где сказано, что Ронни отошла в кругу родных после битвы с раком. Близкие призывают поклонников не мешать им скорбеть частным порядком.

Урожденная Вероника Иветт Беннетт появилась на свет в Гарлеме в 1943-м. В 57-м Вероника, ее сестра Эстель и их кузина Недра Талли сформировали The Ronettes. Предприятие продюсировал Фил Спектор, за которого Беннетт вышла замуж через два года. В 72-м пара развелась.

В 2007-м коллектив внесли в Зал славы вокальных групп, а их главный хит, композицию Be My Baby, - в Зал славы рок-н-ролла. Также песня включена в список пятисот "величайших песен всех времен" по версии Rolling Stone.

Эстель Беннетт, имевшая отношения с Миком Джаггером и Джорджем Харрисоном, умерла от рака толстой кишки в 67 лет в феврале 2009-го. Также известно, что покойная страдала шизофренией и анорексией.

Фил Спектор, один из самых влиятельных людей в истории музыки, умер ровно год назад от осложнений, вызванных заражением COVID-19. Продюсер отошел в коркаранской тюрьме (так же содержался Чарльз Мэнсон), где отбывал срок за убийство 40-летней актрисы Ланы Кларксон (Шэрон из культового ситкома "Трое - это компания").